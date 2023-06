Sint Jansklooster staat op z’n kop tijdens avond vol piratenmuziek: ‘Magisch wat hier gebeurt’

Die uitspraak is van Dave von Raven, zanger en gitarist van The Kik. De Rotterdamse band is enigszins een vreemde eend op het festival, dat vooral artiesten ‘van weleer’ in het zonnetje wil zetten. Maar tussen Peter Koelewijn, Henk Wijngaard en minder bekende artiesten als de Tornado’s en Trio Bartels zorgt ook het hedendaagse The Kik voor sfeer in de tent.