Staatsbosbeheer zoekt vrijwilligers met affiniteit voor padden om te helpen bij paddentrek in Kuinderbos

Tijdens de paddentrek in het Kuinderbos helpen zo’n 500 basisschoolleerlingen de natuur een handje door padden en kikkers veilig over te zetten naar de Kuinderplas. De paddentrek begint in februari of maart en vanaf 1 maart helpen de schoolkinderen mee bij de trek. Voor de begeleiding van de paddentrek is Staatsbosbeheer op zoek naar enkele vrijwilligers.