Odensehuis in Steenwij­ker­land wil al twee jaar niet opschieten: ‘Het is balen, maar we blijven doorzetten’

Een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met beginnende dementie en hun naasten in Steenwijkerland. Dat plan zit nu al twee jaar in de koker van een groep initiatiefnemers. Maar het wil maar niet opschieten, omdat de gemeente het initiatief wil beleggen onder het plan ‘Vitaal ouder worden’, dat nog ontwikkeld moet worden. ,,Het is balen, maar we blijven doorzetten.”