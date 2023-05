Te weinig deelnemers: driedaagse Punterbonanza nu een ééndaagse

districtsbeker Berkum schrijft met bekerwinst geschiede­nis, Bacuna kondigt afscheid aan

Berkum heeft geschiedenis geschreven door voor het eerst in haar bestaan de (districts)beker te winnen. Op het sportpark van VVOG in Harderwijk ging tweedeklasser Veensche Boys over de knie: 1-3. Goaltjesdief Johnsen Bacuna was met twee doelpunten andermaal de gevierde man, waarna het feest kon beginnen.