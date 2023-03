Theateravond over opvoeden met Michael Kortekaas in Steenwijk

Het nieuwe groene Marktplein in Oldemarkt moet voor de Lambertus­markt klaar zijn

Het Marktplein in Oldemarkt gaat op de schop. De kale stenen vlakte verandert de komende weken in een groene oase. De aannemer heeft haast, want de klus moet geklaard zijn voor de Lambertusmarkt op Hemelvaartsdag. De jaarmarkt in het centrum van het dorp is dit jaar op donderdag 18 mei.