Toeristische jaarmarkt in Blokzijl nadert jubileum: ‘Opvallend veel regionale standhouders’

Opnieuw gaat het mis tijdens uit­gaansnacht in Meppel: man en vrouw gewond bij mishande­lin­gen

Bij een tweetal mishandelingen in Meppel zijn afgelopen weekend een man en een vrouw gewond geraakt. Recentelijk vonden er in de binnenstad ook al meerdere geweldsincidenten plaats in het uitgaansleven tijdens verschillende weekenden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen al deze zaken.