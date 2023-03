Tweespalt in muziektheater Fanfare, evenals in de legendarische film die Giethoorn vermaard maakte

Deze ijzeren poortjes in het centrum geven de rijke geschiede­nis van Steenwijk weer

Een bakker. Een smid. Een fotograaf. Een notaris. Ze woonden en werkten ooit allemaal in de Gasthuisstraat in Steenwijk. Die ambachten hebben daar sinds kort een plekje gekregen in poortjes. Daarmee komt de rijke geschiedenis van de stad in de spotlights te staan.