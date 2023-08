Uitbreiding bedrijf levert Heetveld ook drie woningen op

Budget Food Steenwijk is geen supermarkt en mag dus open blijven

Lange tijd was er discussie of de Budget Food in Steenwijk wel of geen supermarkt is. ,,Wij vinden dit geen supermarkt en blijven gewoon open’’, zei regiomanager Joop Hoogvorst tijdens de opening van de winkel in april. Tot voor kort was het spannend of de winkel wel of niet open mocht blijven. Nu is er uitsluitsel.