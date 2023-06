Vandaag helder weer in Steenwijkerland

Rijks­dienst doet onderzoek naar met de grond gelijk gemaakte histori­sche Rouveense kerkheuvel

Er is flink commotie ontstaan over het mogelijk illegaal egaliseren van een historische kerkheuvel in een weiland aan het Scholenland, net buiten Rouveen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed komt deze week poolshoogte nemen. En raadslid Meilof Troost (ChristenUnie) heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.