Vertellers delen verhalen over vroegere bewoners in drie Joodse huizen in Steenwijk

SVI komt tien horrorminu­ten niet te boven: degradatie naar de tweede klasse is een feit

Het is erop of eronder. Min of meer. SVI vecht al maanden met zichzelf en tegen degradatie en dan wacht thuis Go Ahead Kampen. Om uitzicht te houden op een kans op lijfsbehoud moet (met uitroepteken) er gewonnen worden. Dat gebeurt niet, dus degradeert SVI uit de eerste klasse: 3-6.