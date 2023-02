Volkswagen slaat over de kop op A32 door ‘overstekende haas’: man (24) gewond naar ziekenhuis

Loswalsoap in Giethoorn: gemeente gaat (eindelijk) handhaven, maar is dat wel logisch?

Het gesteggel aan de loswal in Giethoorn heeft weer een nieuw hoofdstuk. Er mag vanaf nu écht niet meer mechanisch geladen en gelost worden. De gemeente gaat ‘hekwerk of straatmeubilair’ neerzetten, de gewraakte betonblokken verdwijnen. Maar, opvallend: je mag er nog wel handmatig laden en lossen. Is dat wel logisch?

8 februari