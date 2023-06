Weer een info-avond over veelbesproken fabriek in Steenwijk: ‘Als het klopt wat meneer zegt, denk ik: oei’

De rode loper van theater de Meenthe in Steenwijk is uitgerold. De theaterzaal zit vol. Er staat genoeg drama en emotie op het programma, maar het is niet voor een theatervoorstelling. Het is de inwonersbijeenkomst over IceBear. Omwonenden en inwoners hebben alle gelegenheid om vragen te stellen. ,,Meten jullie ook ’s nachts en onverwacht?”