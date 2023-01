Wetland Wonen barst van bouwplannen, maar kent ook de bedreigingen

Minister Kuipers verwacht extra alertheid ziekenhui­zen na cardiolo­gen­kwes­tie Isala Zwolle

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid Welzijn en Sport verwacht dat ziekenhuizen en medisch-specialistische organisaties extra alert zijn op verziekte werkverhoudingen en frauduleuze zaken. Dat zegt hij in reactie op Kamervragen van Judith Tielen (VVD) over de cardiologenkwestie in Isala in Zwolle.

17 januari