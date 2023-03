Zomervergunning voor afschot ganzen rond De Wieden door rechter ingetrokken

Zwartewa­ter­land verspreidt menstrua­tie­pro­duc­ten op scholen: ‘Niemand mag door armoede les missen’

Alle basisscholen in Genemuiden en het Agnieten College in Zwartsluis krijgen van de gemeente Zwartewaterland menstruatieproducten om deze in de toiletten te leggen, zodat leerlingen hiervan gebruik kunnen maken. De gemeente verspreidt de menstruatieproducten voor meisjes en vrouwen die in armoede leven.