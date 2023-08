Zelfs roze Tesla rijdt mee bij Zwolle Pride: ‘Lopers gaan met vlag door de kerk, dat gebeurt verder nergens’

De allereerste Pride-stoet van het land die dwars door een kerk gaat, een roze Tesla in de straten van Zwolle en drie dagen onophoudelijk feest. ,,De stad is onderdeel van de Biblebelt. Hier zijn nogal wat stappen te maken.’’ Vijf vragen over de Zwolle Pride aan organisator Gina Maria.