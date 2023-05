Bewolkt weer met kans op lichte regen in Stein

Met video Wilde staking bij VDL Nedcar: ‘Fabriek ligt plat’

Bij autoproducent VDL Nedcar in het Limburgse Born (gemeente Sittard-Geleen) is vanmorgen een wilde staking uitgebroken. Volgens voorzitter Abdel Lahssaini van de ondernemingsraad (OR) zouden zo’n 2000 werknemers het bedrijf verlaten hebben en aan de poort staan.