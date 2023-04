Heldere dag in Stein

Woning Heerlen tweemaal per vergissing belaagd, vernieling aan voordeur en brandbom

Aan een woning aan de Roexhof in Heerlen zijn tot tweemaal toe per vergissing vernielingen aangericht. Nadat eerst op 28 maart was geprobeerd de voordeur te vernielen, werden de bewoners in de nacht van donderdag 6 op vrijdag 7 april opgeschrikt door een brandbom aan die deur. In beide gevallen raakte niemand gewond. De politie gaat ervan uit dat de dader het eigenlijk op een ander adres gemunt had.