Actrice en activiste Shirley Douglas (86) overleden

Selena Gomez onthult bipolaire stoornis

2:09 In een Instagram Live-gesprek met haar collega Miley Cyrus heeft Selena Gomez laten weten bipolair te zijn. Dat is vastgesteld door artsen van het McLean Hospital in Belmont, Massachusetts. Volgens de zangeres behoort dit ziekenhuis tot een van de beste ter wereld op het gebied van mentale gezondheid.