Albert Verlinde ziet het somber in: ‘Als mijn specialiteit entertainment niet meer zou kunnen, wat dan?’

VIDEO Yolanthe doet ‘meest sexy shoot ooit’ voor FHM Magazine

29 april Yolanthe Cabau is voor het For Him Magazine nog net niet uit de kleren gegaan. Het mannentijdschrift deelt vandaag in een teaser de voorbereidingen van de pikante fotoshoot met de brunette, ter ere van hun 20-jarig bestaan. ,,Ik heb wel eens sexy shoots gedaan, maar nog nooit zoals deze”, reageert Yolanthe.