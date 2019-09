Armin van Buuren: veel dj's onder hoge stress door werkdruk en competitie

Kim Kardashian: ‘Ik lekte babynieuws zelf toen ik dronken was’

9 september Kim Kardashian deed er alles aan om haar nieuwe surrogaatzwangerschap van baby Psalm geheim te houden, maar uiteindelijk was ze zélf degene die het nieuws lekte. Dat onthult ze in een nieuwe aflevering van realityshow Keeping Up With The Kardashians.