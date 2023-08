Ben jij een echte Lady Gaga-fan? Test je kennis

Zestien jaar na wereldhit werken Justin Timberlake, Timbaland en Nelly Furtado weer samen

Goed nieuws voor de muziekliefhebbers die zo’n zestien jaar geleden het nummer Give it to me op repeat hadden staan. Het trio Justin Timberlake, Timbaland en Nelly Furtado is na jaren weer de studio ingedoken en komt binnenkort met een nieuw nummer samen.