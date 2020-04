Berdien Stenberg moet in haar eentje verhuizen, man en kind in lockdown in Portugal

Angelina Jolie: ‘Het is onmogelijk om een perfecte ouder te zijn’

27 april Angelina Jolie (44) heeft voor Time Magazine een brief geschreven met advies voor ouders tijdens de coronacrisis. Als moeder van zes kinderen weet de actrice als geen ander welke uitdagingen en valkuilen er komen kijken bij deze uitzonderlijke periode. ,,Het is onmogelijk om een perfecte ouder te zijn”, aldus Angelina in haar brief.