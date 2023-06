Beyoncé in Amsterdam: hoe goed ken jij de zangeres?

Jodie Comer stopt show na ademha­lings­klach­ten door vervuilde lucht in New York

De lucht in New York is kennelijk dusdanig vervuild, dat Jodie Comer woensdag na tien minuten met de voorstelling Prima Facie is gestopt. De 30-jarige actrice stelde te kampen met ademhalingsklachten door de slechte luchtkwaliteit in de stad.