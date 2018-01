Bill Cosby voor het eerst sinds 2015 weer op de planken

Aziz Ansari blijft weg bij SAG Awards na controverse

22 januari Aziz Ansari was vannacht niet aanwezig bij de Screen Actors Guild Awards, waar hij genomineerd was in de categorie Beste Acteur in een Comedy. Ansari raakte in opspraak door een artikel op website Babe, waarin een anonieme fotografe hem beschuldigde van seksueel wangedrag tijdens een date.