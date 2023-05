Buma Awards 2023: herken jij deze oud-winnaars nog?

met video Duncan Laurence zorgt voor kippenvel bij repetities: ‘Mijn opa en vader zongen me erbij in slaap’

Het is zonder meer een kippenvelmoment in de finale van zaterdagavond: Duncan Laurence die You’ll never walk alone ten gehore brengt. Het is het slot van een ode aan liedjes uit Liverpool, waarbij onder anderen ook de Israëlische Netta, de Italiaan Mahmood en de Zweedse Cornelia Jakobs voorbijkomen.