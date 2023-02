Coldeweijer mag Rachel Hazes tóch gecremeerde kroket noemen: ‘Als zij er gelukkig van wordt’

De rechtbank in Amsterdam oordeelde twee weken terug dat Yvonne Coldeweijer de woorden ‘gecremeerde kroket’ niet meer mag gebruiken als het om Rachel Hazes gaat. Coldeweijer stelde het belachelijk te vinden dat ze voor die term werd veroordeeld. Zo zou ze het niet eens zelf hebben bedacht. Dat vond de rechter niet relevant. ,,Zij neemt de term over en gebruikt die om geld in te zamelen voor haar rechtszaak. Ook dit komt dus voor haar rekening.” De rechter legde een dwangsom van 1.000 euro op voor elk uur dat de term ‘gecremeerde kroket’ online zou staan. Dit kan oplopen tot een maximum van 50.000 euro.

De twee stonden aanvankelijk tegenover elkaar omdat Hazes wilde dat Coldeweijer een video zou rectificeren. Het gaat om een filmpje waarin zij uitspraken doet over de rol van Hazes bij het uitlekken van een persoonlijke brief van haar zoon André Hazes aan diens ex Sarah van Soelen. De advocaat van Hazes vond bovendien dat Coldeweijer te ver was gegaan door Hazes gecremeerde kroket te noemen en maakte daarop bezwaar. De rechter ging daar later in het proces dus ook in mee.

Rachel komt dinsdagmiddag echter terug op haar eerdere eis (dat het woord gecremeerd refereerde aan de dood, wat door Hazes als pijnlijk werd ervaren). ‘De rechtszaak tegen Yvonne Coldeweijer ging natuurlijk niet over de gecremeerde kroket. Het ging mij erom dat er in de video werd gezegd dat ik degene ben geweest die een brief van mijn zoon gelekt heeft en dat ik had ingegrepen bij mijn zoon zijn behandeling in Spanje. Dat was de reden voor de rechtszaak en daar heeft de rechter een uitspraak over gedaan’, valt in de verklaring te lezen.

Ze vervolgt: ‘De uitspraken van Yvonne Coldeweijer dat ik manipulatief, narcistisch, toxic en gestoord zou zijn, daar heeft de rechter ook een uitspraak over gedaan, net zoals het onnodig grievend is om uitgemaakt te worden voor gecremeerde kroket, om geld in te zamelen voor haar rechtszaak.’

Ondanks die uitspraak laat Rachel weten dat Coldeweijer haar in het vervolg wél gewoon ‘gecremeerde kroket’ mag noemen. ‘Als Yvonne Coldeweijer er nu zo gelukkig van wordt om deze woorden te gebruiken, dan mag ze wat mij betreft gewoon haar gang aan’, schrijft Rachel. ‘Mijn advocaat zal aan haar advocaat bevestigen dat er hiervoor geen beroep op dwangsommen wordt gedaan. Het belangrijkste voor mij was dat de rechter begreep waar het werkelijk om ging en daarin heeft de rechter mij in het gelijk gesteld.’

