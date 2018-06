Dochter Joop van den Ende getrouwd: 'dubbel trots'

Een emotionele dag voor Joop en Janine van den Ende. Hun dochter Iris trouwde vandaag op het Spaanse eiland Mallorca met Vincent Biekman, met wie ze al elf jaar samen is. ,,Het is zo'n trots gevoel", zei de vader van de bruid voor de camera van het ANP. ,,Mijn eerste kind dat trouwt. Dat is zo emotioneel."

Joop had een belangrijke taak bij de ceremonie: hij gaf de bruid weg. ,,In het begin dacht ik: hartstikke leuk. Maar toen ik daar liep met haar, en ze ziet er echt beeldschoon uit, had ik zulke tranen, ik was zo emotioneel. Iedereen om ons heen pinkte een traantje weg, het was een prachtig moment." Volgens de 76-jarige musicalmagnaat is het "een cliché dat het als vader emotioneel is om je dochter weg te geven, maar het is honderd procent waar".

Ook Joops vrouw geniet met volle teugen van de trouwdag. ,,Deze dag is geweldig. Die is laat begonnen wat de ceremonie betreft, die is om 16.30 uur begonnen. Als moeder van de bruid mocht ik er heel dichtbij zijn. Dus eerst het ontbijt op ons terras en daarna de nagels, haar en make-up doen. Dat was zeer, zeer bijzonder."

Trotse ouders

De bruid kan rekenen op twee trotse ouders. ,,Ik vind haar heel mooi, maar wat vooral belangrijk is: ze is heel lief", zegt Janine. ,,We zijn hier met een groep mensen van beide families en het is net alsof het een grote familie is, terwijl we elkaar helemaal niet zo goed kennen. Dat heeft echt met haar te maken en de binding van haar met haar Vincent. Zij zijn hier de basis van en dat is heel bijzonder."

Joop is zelfs ,,dubbel trots" nu vrienden en familieleden Iris in hun speeches hebben geroemd als gastvrij en empathisch. ,,Dat hebben we geprobeerd haar mee te geven. Als je dat als ouders dan te horen krijgt, ben je daar dubbel trots op."

Intimiteit

De musicalmagnaat liet zijn kersverse schoonzoon even zweten toen hij om Iris' hand vroeg. ,,Hij kwam met een smoes over haar verjaardag die eraan zou komen. Hij had een cadeautje bij zich en dat moest ik eerst uitpakken. Daar kwam een bruidspaartje uit, toen voelde ik het wel. Ik dacht: ik ga hem laten zweten, ik ga nadenken en de tijd nemen. Maar hij deed het zo sympathiek dat ik volmondig 'ja' zei."



Ook Janine zag een huwelijk tussen Iris en Vincent al snel zitten. ,,Ik zat ja te knikken", weet ze nog goed. ,,Ik was toevallig thuis en luisterde mee. Ik ben heel blij met hem als schoonzoon."



Ook Joop en Janine trouwden op Mallorca, in september dertig jaar geleden. ,,Bij ons komen weer zoete herinneringen terug. Ik kan het me nog heel goed herinneren", zegt Janine. ,,De hele fase naar ons huwelijk toe en de intimiteit op de dag zelf. Die is hier ook en dat voelt heel goed."

