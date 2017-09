Emmy Awards vooral in het teken van kritiek op Trump

Presentatie van de show was in handen van komiek Stephen Colbert die de Amerikaanse president welkom heette: ,,Want hij schijnt erg veel televisie te kijken". Ook de voormalige woordvoerder van Trump, Sean Spicer, maakte een verrassingsbezoek: "Deze Emmy Awards hebben de meeste toeschouwers ooit. Punt uit!", schreeuwde hij de zaal toe. Het was goed ontvangen zelfspot omdat Spicer degene was die de onjuiste bewering moest verdedigen dat Trump meer bezoekers had dan Barack Obama bij zijn inauguratie.