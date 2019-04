Ex Nicolas Cage wil na huwelijk van 4 dagen alimentatie zien

Cage vroeg vier dagen na de bruiloft van de twee in Las Vegas een nietigverklaring aan. Hij beweert dat Erika en hij dronken waren toen ze besloten te trouwen. Ook zegt hij in zijn verzoek dat zij niet eerlijk is geweest over ‘de aard en omvang van haar relatie met een andere persoon’. De acteur stelt ook dat zijn ex tegen hem heeft gelogen over haar criminele verleden.