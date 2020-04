Fajah Lourens: ‘Nu is de tijd om na te denken of je het leven leidde dat je ook wilt’

Hoe gaat het met je?

,,Goed, iedereen in mijn familie is, weer, gezond. In het begin van de coronacrisis hadden mijn dochter, vriend en een huisgenoot symptomen. Of het echt corona was, weten we niet, maar het had er wat weg van. Ik had zelf wat hoofdpijnklachten en was heel erg moe, zó moe dat ik ’s middags gewoon wilde gaan liggen. Maar inmiddels is iedereen weer fit.”