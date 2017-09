Frank Vincent overleden, speelde de andere gangsterbaas in The Sopranos

Vincent debuteerde naast Joe Pesci in Death Collector van Ralph DeVito in 1975. Regisseur Martin Scorsese gaf hem vervolgens een rol in Raging Bull (1980). De acteur had een Italiaanse achtergrond en speelde maffia-rollen in films als Goodfellas (1990) en Casino (1995). Van 2004 tot 2007 speelde hij in The Sopranos de gangster Phil Leotardo, de tegenstander van Tony Soprano.