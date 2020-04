George Baker: 'Kijk Fargo en luister naar The Byrds’

Samantha de Jong is zwanger: ontdekt tijdens ziekenhuis­op­na­me na au­to-ongeval

7:26 Na het heftige ongeluk van Samantha de Jong (30) - beter bekend als realityster Barbie - afgelopen week, is er nu positief nieuws. Ze is in verwachting van haar derde kindje, zo laat ze zien aan weekblad Story, voor wie ze met haar vriend Gerrit poseerde. Samantha is trots, laat ze ook weten op Instagram.