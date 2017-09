Getraumatiseerde Kim Kardashian slaat Paris Fashion Week over

Tim Hofman kweekt sixpack: Ik kom van een mager puberlijf

25 september BNN-presentator Tim Hofman heeft zich de afgelopen tijd suf getraind in de sportschool om daar een strakke torso te kweken. Tim, die werd begeleid door sportschooleigenaar en collega Arie Boomsma en een goede vriendschap met hem opbouwde, ging voor 'iets meer borst en meer schouder'. ,,Dat is echt nieuw voor me. Ik was ook wel trots'', vertelt hij over het eindresultaat tegen magazine Men's Health.