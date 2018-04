Jimmy Kimmel door het stof na grappen over First Lady

Zoon David Beckham zoenend gespot met Playboy-model, relatie lijkt uit

8 april De relatie van Brooklyn Beckham en Kick Ass-actrice Chloë Grace Moretz lijkt voorbij nu de 19-jarige zoon van David en Victoria Beckham innig zoenend is gespot met het Canadese model Lexi Wood. Ze is bekend van shoots in Playboy en Vogue in Japan, meldt Daily News.