Justin Bieber houdt fans voor de gek met babynieuws

‘Romy Monteiro viert vakantie met nieuwe liefde’

1 april Het lijkt er sterk op dat Romy Monteiro weer gelukkig is in de liefde. De zangeres en musicalster viert momenteel vakantie op Hawaï en dat doet ze niet alleen. De 26-jarige Monteiro is namelijk afgereisd naar het zonnige eiland met fotograaf Jasper Suyk, die de laatste paar dagen in de media vooral wordt omschreven als haar kersverse vriend.