Kanye West voelt zich ‘misbruikt’ en keert politiek de rug toe

Kanye, die sinds eind september door het leven gaat als YE, nam zelf contact op met TMZ om opheldering te geven. De rapper vindt dat zijn naam misbruikt is om de hele Blexit actie op gang te krijgen. Het doel hiervan is om zwarte Amerikaanse stemmers weg te krijgen bij de Democraten.



,,Ik heb Candace Owens, de initiatiefneemster, voorgesteld aan de personen die het logo zouden ontwerpen, maar die wilden hun naam er verder niet aan verbinden. Toen heeft ze mijn naam gebruikt om bekendheid te genereren. Ik wilde helemaal niet geassocieerd worden met Blexit en heb er dan ook niets mee te maken," aldus een gepikeerde Kanye.



In een reeks tweets lucht de rapper zijn hart. ,,Mijn ogen zijn nu geopend en ik realiseer me nu dat ik gewoon gebruikt ben. Ik neem afstand van de politiek en ga me volledig focussen op mijn creativiteit. Ik wil mijn familie, vrienden en andere dierbaren bedanken voor hun steun. Zij geloven in mijn echte idealen en in mijn visie op een betere wereld."