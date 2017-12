Katy Perry wint rechtszaak om oud klooster: 10 miljoen schadevergoeding

De aartsbisschop van Los Angeles en Katy Perry krijgen 10 miljoen dollar van een plaatselijke projectontwikkelaar. Tot die conclusie kwam een jury maandag in een rechtszaak over de verkoop van een oud klooster aan Perry.

De zangeres wilde het gebouw, dat toen al jaren niet meer werd bewoond, in 2015 kopen van het aartsbisdom. Ze zou daarvoor volgens LA Times 10 miljoen dollar betalen, en nog eens 4,5 miljoen steken in een nieuw gebedshuis op een andere locatie. Net voordat de deal rond was, schakelde de projectontwikkelaar Dana Hollister twee nonnen in om een stokje te steken voor de verkoop.

In november achtte de jury al bewezen dat Hollister zich daarmee schuldig had gemaakt aan laster, inmenging in een contract en winstderving. De zakenvrouw werd toen gesommeerd om een schadevergoeding van 5 miljoen te betalen.

In een nieuwe rechtszaak beargumenteerden advocaten van de zangeres en het aartsbisdom dat de ontwikkelaar met kwade bedoelingen heeft gehandeld. De jury was het daarmee eens en verhoogde de vergoeding naar 10 miljoen.