Kim Kardashian deelt eerste foto van kleine Psalm

‘Lieve Mona’ neemt afscheid: Er zijn geen opties meer

9 juni Loek Kessels, de vrouw achter de bekende rubriek Lieve Mona, heeft gisteren op Facebook haar naderende einde aangekondigd. De 87-jarige schrijfster weet niet exact hoe lang ze nog te leven heeft, maar ze spreekt niet meer over maanden of jaren. ‘Misschien nog een week, zo is me door degenen die het weten kunnen verteld.’