Madonna verrast bezoekers homobar New York met optreden

Madonna zong een akoestische versie van haar hit Like a Prayer en een cover van Elvis’ nummer Can't Help Falling In Love. Het publiek was dolenthousiast en zong uit volle borst mee. Voorafgaand aan de show gaf de zangeres een toespraak over gelijke rechten.

Madonna is al jaren een supporter van de LGBTQ gemeenschap en wordt door hen op handen gedragen. ,,Ik sta hier trots op de plek waar pride is begonnen. We zijn hier samen om 50 jaar revolutie te vieren. Als we de tijd nemen om elkaar echt te leren kennen, zouden we erachter komen dat we allemaal dezelfde kleur bloed hebben en we allemaal moeten liefhebben. We vechten voor onszelf, voor elkaar maar vooral voor de liefde’’, aldus Madonna.