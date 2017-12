Mila en Ashton voor het eerst samen op de rode loper

Alhoewel ze al jaren samen zijn, in 2015 trouwden en dochter Wyatt (3) en zoon Dimitri (1) hebben, liep het acteurspaar nooit als stel over de rode loper. De enige eerdere keer dat ze samen werden gekiekt op een loper was in 2000, toen ze collega's waren bij sitcom That '70s Show. Destijds speelden ze weliswaar een stelletje, maar waren dat toen nog niet.



Mila en Ashton reikten tijdens de ceremonie één van de awards uit. Wetenschapper Kim Nasmyth kreeg uit handen van het paar de Breakthrough Prize in Life Sciences voor zijn onderzoek op het gebied van celdeling, dat genetisch bepaalde ziektes kan voorkomen.



De Breakthrough Prizes zijn opgericht door grote namen uit de techwereld, onder wie Facebook-grondlegger Mark Zuckerberg, mede-oprichter van Google Sergey Brin en de man achter Alibaba, Jack Ma. De awardshow werd gepresenteerd door Morgan Freeman.