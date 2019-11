'Miley Cyrus aan haar stembanden geopereerd'

Amber Heard wil dat Johnny Depp zijn mentale gezondheid laat onderzoe­ken

9 november Dat de liefde tussen Amber Heard (33) en ex-man Johnny Depp (56) ver zoek is, wordt met elke nieuwe actie steeds duidelijker. Nu heeft de actrice een verzoek ingediend bij de rechtbank om de mentale gezondheid van haar ex te laten onderzoeken. Dat schrijft The Blast.