Nederlandse ontwerpster werkt samen met Kendall Jenner

Deze week gaat een droom in vervulling voor de Nederlandse ontwerpster Daniëlle Cathari. Op 8 februari showt ze tijdens de New York Fashion Week de kledinglijn die ze in opdracht van Adidas Originals ontwierp. Niemand minder dan topmodel Kendall Jenner gaf haar persoonlijke goedkeuring aan de ontwerpen van Daniëlle, meldt Vogue.com .

,,We hadden meteen een klik toen we elkaar ontmoetten," vertelde Kendall aan het modeblad. ,,Onze creatieve stijlen lijken veel op elkaar. De kleuren, contrasten en het gebruik van vintage materialen passen heel goed bij mijn stijl. Ik was meteen geïnspireerd door haar werk."

Andersom is de 23-jarige Daniëlle ook onder de indruk van Kendall: ,,Het is niet iemand die bang is om haar individualiteit te laten zien en dat vind ik te gek. Ik zie veel van mijn eigen stijl terug in de manier waarop zij kleding met elkaar mixt. Werken met haar voelt niet als werken, maar meer als omgaan met een vriendin met wie ik over mode kan kletsen."