Nieuwe advocaat van Harvey Weinstein wil er alweer mee stoppen

Baez heeft aan de rechtbank van Manhattan gevraagd om hem van de zaak af te halen. Volgens hem is de relatie met Weinstein zo slecht, dat ze de afgelopen maanden slechts via andere advocaten met elkaar communiceerden.

Weinstein huurde Baez in nadat zijn vorige advocaat Ben Brafman zich in januari had teruggetrokken. Weinstein staat terecht voor seksuele agressie tegen een productieassistente in 2006 en verkrachting van een vrouw in het Doubletree Hotel in 2013. Als hij schuldig wordt bevonden, kan hij tot minimaal tien jaar cel worden veroordeeld.