‘Pizzabezorger’ probeert woning Ronnie Flex binnen te dringen

Robbie Williams weigerde Zayn hulp na vertrek uit One Direction: ‘Ik ben net zo verknipt’

0:38 Zanger Zayn Malik had het zwaar toen hij in 2015 de boyband One Direction verliet om zich te richten op zijn eigen leven en carrière. Zayn vond het moeilijk om met alle aandacht voor zijn vertrek om te gaan, dus vroeg hij Robbie Williams om advies. Alleen dat advies kwam er nooit, zo bekent laatstgenoemde maandag in GQ Magazine.