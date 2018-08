'Pornoster Stormy Daniels zegt deelname Big Brother af'

interview Bas Smit: Ik stop pas als koningin Máxima mijn T-shirt draagt

14 augustus Wat begon als een onschuldige grap, is inmiddels uitgegroeid tot een enorme trend. De T-shirts van Bas Smit, waarvan de opbrengst naar het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie gaat, gaan als warme broodjes over de toonbank. ,,Het gaat niet meer over Bas Smit, maar over het geluk van ouders en kinderen die een heftige tijd doormaken.''