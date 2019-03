R. Kelly weer op vrije voeten

R. Kelly had zijn ex-vrouw Drea Kelly, waarmee hij van 1996 tot 2009 getrouwd was, al tijden geen alimentatie betaald. Hij was de moeder van zijn drie kinderen nog bijna 162.000 dollar verschuldigd.



Die zijn nu betaald. Volgens TMZ had de zanger daarvoor wel de hulp van een geldschieter nodig. De man of vrouw wilde wel anoniem blijven en ook de relatie tot Kelly is niet bekend. Kelly zelf zegt bijna failliet te zijn. Bij zijn vrijlating zei R. Kelly in een korte reactie tegen de mensen die voor de gevangenispoort stonden te wachten dat hij de kwestie met zijn ex verder gaat oplossen.