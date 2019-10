Ronnie Flex ontsnapt aan overval thuis, looft beloning uit

‘Gevonden’ Golden Glo­bes-jurk Lady Gaga op veiling aangeboden

4:49 De 'Assepoester' jurk die Lady Gaga in januari droeg naar de uitreiking van de Golden Globes wordt momenteel te koop aangeboden via Nate D. Sanders Auctions. Er kan geboden worden vanaf 8000 dollar. Alleen blijkt nu dat de jurk helemaal nooit bij het veilinghuis terecht had mogen komen. Dit meldt Page Six.