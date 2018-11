Roze jurk Aretha Franklin geveild voor 10.000 dollar

Video Jamai wil na ‘onbe­schrijf­lij­ke gift’ van zwager meer aandacht voor donorschap

10 november Jamai Loman hoopt dat Nederland nog meer gaat praten over het donorschap. De zanger en presentator ontving eerder dit jaar zelf een nier van zijn zwager en dat zette hem flink aan het denken. In zijn omgeving had niemand er namelijk echt over nagedacht. ,,Praat er een keer over, met je kinderen aan de keukentafel.’’