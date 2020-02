‘Steven Spielberg bezorgd om dochter in porno’

Een paar dagen geleden werd bekend dat Mikaela pornofilms wil gaan maken en als stripper aan het werk wil. Spielberg kreeg dat nieuws vorige week te horen. Aan The Sun vertelde Mikaela dat haar vader en zijn vrouw achter haar keuze stonden. Tegenover Page Six zegt een bron die dichtbij het paar staat dat dit inderdaad het geval is. Een vriend van Steven en zijn vrouw Kate zet daar wel wat kanttekeningen bij. ‘Ze hebben Mikaela altijd gesteund en proberen haar te begrijpen’, zegt de familievriend tegen Page Six . ‘Maar uiteraard schamen ze zich voor haar carrièremove.’ Lees verder onder de tweet.

Bezorgd

De beroemde regisseur zou ook bezorgd zijn over de impact die het pornoavontuur van Mikaela heeft op zijn andere kinderen. Die zouden Mikaela in het openbaar niet willen afvallen, maar ook zij zouden zich schamen. ‘Dit is niet zoals ze zijn opgevoed’, zegt de familievriend.



Mikaela sprak over ‘een bewuste keuze’. ‘Ik schaam me er niet voor om dit te doen en ik maak er andere mensen blij mee. Ik regisseer mijn eigen leven en wordt niet onder druk gezet’, zei ze in een interview. Uit respect voor haar verloofde Chuck Pankow (47) houdt Mikaela het bij soloseks op camera.