Tweedehands trui Kurt Cobain geveild voor 75.000 dollar

Taylor Swift heeft spijt van zwartmaken ex op tv

15 mei Taylor Swift heeft spijt van uitspraken over de breuk met haar ex-vriend Joe Jonas in haar tienerjaren. De nu 29-jarige Swift zei vandaag in The Ellen DeGeneres Show dat ze in haar jeugd te opstandig is geweest door op televisie openlijk de breuk te bespreken en Joe af te branden. Van alle opstandige dingen die ze deed in haar tienerjaren, staat deze bovenaan de lijst, antwoordde ze.